Дайджест газеты "Ведомости" от 1 февраля 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 1 февраля 2019 года.





ЦБ ОТМОЕТ КЛИЕНТОВ БАНКОВ



Центробанк признал, что переусердствовал в поиске подозрительных клиентов банков и готов смягчить контроль.



Растущее число клиентов банков, пострадавших из-за отказа в проведении операций, смутило даже Центробанк, который сам требовал от банкиров ужесточать контроль. Очевидно, что необходимо менять действия ЦБ - чтобы не возникало чрезмерного давления на добросовестных клиентов, признала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с банками, организованной ассоциацией "Россия".



По ее словам, ЦБ и Росфинмониторинг планируют пересмотреть признаки сомнительных операций и сократить перечень оснований для отказа в их проведении. Черный список компаний и людей, которым банки уже отказали в обслуживании из-за подозрений в легализации доходов, будет пересмотрен. Это будет некая амнистия, сказал зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин. Сами банки должны внимательно относиться к клиентам, а не слепо применять формальные критерии, призвала Набиуллина.





ЧИНОВНИКИ НЕ ПОКУПАЮТ РОССИЙСКИЙ СОФТ



Пятая часть средств на закупку софта для госструктур расходуется с нарушениями, выяснила Счетная палата. Выразились они в покупке импортного софта вместо российского.



В 2017-2018 гг. российские органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды купили программного обеспечения на 17,2 млрд руб., подсчитала Счетная палата. Чуть более 8,5 млрд руб. из них было потрачено на покупку софта, включенного в реестр отечественного программного обеспечения. При этом закупки на 3,3 млрд руб. прошли с нарушениями, говорится в отчете Счетной палаты.



Нарушения связаны с попытками купить программное обеспечение, не включенное в реестр.



Реестр отечественного софта создан в 2016 г. На момент проверки Счетной палаты в нем было чуть более 4700 программных продуктов. Министерства, ведомства и госкомпании не должны закупать импортные аналоги включенного в реестр программного обеспечения. Нарушить это правило госзаказчики могут, детально обосновав незаменимость импортного продукта.





ОФИСЫ ОКРУЖАЮТ "СИТИ"



Еще один офисный комплекс может появиться в районе "Москва-cити". MR Group планирует бизнес-центр у платформы Тестовская.



Компания MR Group собирается построить высотный многофункциональный комплекс общей площадью около 120 000 кв. м рядом с деловым центром "Москва-cити", рассказал источники "Ведомостей". По их словам, MR Group либо уже приобрела, либо вот-вот купит права на земельные участки общей площадью более 2 га между Третьим транспортным кольцом, Шмитовским проездом и 3-й Магистральной улицей - рядом с платформой Тестовская.



Концепция проекта пока не утверждена, продолжают собеседники "Ведомостей", но с изрядной долей уверенности можно сказать, что большую часть проекта займут офисы.





ЦБ КЛИЕНТОВ НЕ ОТДАЕТ



ЦБ пригрозил тем, кто переманивает клиентов у его банков. Конкуренты пугают клиентов санируемого Московского индустриального банка возможной потерей в нем денег.



После объявления о санации Московского индустриального банка представители других банков начали не просто переманивать его клиентов, но и пугать их, сообщая, что они потеряют деньги и что у банка отзовут лицензию, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в четверг. Позже тему недобросовестной конкуренции на встрече затронул и заместитель Набиуллиной Василий Поздышев.



В доказательство он поставил запись телефонного разговора, в котором сотрудник одного из банков сообщает клиенту МИнБа, что обслуживающий его банк "рухнул", и предлагает перейти в его кредитную организацию. Это не просто инициатива рядовых сотрудников - менеджмент банков в курсе таких действий, считает Поздышев.





"СЕЙЧАС ВСЕ ЖИВЕТ В РАЗНЫХ ГЕТТО, МЫ ПОПРОБУЕМ ВСЕ ОБЪЕДИНИТЬ"



Руководитель фонда V-A-C Тереза Мавика рассказывает, как она приехала в Москву на три месяца и осталась на 30 лет и почему реконструируемая на деньги Леонида Михельсона ГЭС-2 будет не просто музеем, а "домом культур".



"Не спрашивайте меня, почему я тут осталась, ответа у меня нет". Эта фраза Терезы - ответ на мой невысказанный вопрос, как такое возможно: политолог, выпускница неаполитанского Восточного университета, впервые прилетела в Москву 27 января 1989 г. - и так и осталась здесь.



С 2009 г. - в качестве главы фонда V-A-C, который готовит для москвичей новую, невиданную до сих пор культурную площадку. В будущем году ее откроют в бывшей трамвайной электростанции ГЭС-2.



Автор проекта превращения - Ренцо Пьяно. Место это, по мнению Терезы, - одно из красивейших в Москве, которую она считает своей.





РЫНКИ ПОЛУЧИЛИ АМЕРИКАНСКУЮ ПОМОЩЬ



Федеральная резервная система США оправдала самые оптимистичные ожидания инвесторов. Ее решение взять паузу в повышении ставок может переломить негативные рыночные тенденции.



ФРС объявила в среду, что возьмет паузу в повышении ставок (в декабре она прогнозировала два повышения в 2019 г., теперь об ужесточении политики не сказала ни слова). Центробанк также готов корректировать действия в плане сокращения активов на балансе, которые, увеличившись с середины 2008 г. почти в пять раз - до $4,5 трлн в 2015 г., за прошлый год уменьшились почти на $0,5 трлн.



Рынки отреагировали ростом акций (индексы США подскочили на 1,5%, рост в четверг продолжился в Азии и Европе), золота, падением курса доллара.





ПОДРОСТКИ В БИЗНЕСЕ



Как подростки добиваются успеха в бизнесе, хотя у них гораздо больше трудностей, нежели у взрослых.



Сейчас в России зарегистрировано 387 несовершеннолетних индивидуальных предпринимателей (ИП), 145 из них - моложе 17 лет. Статистику юрлиц с учредителями-подростками ФНС не ведет. На самом деле подростков-предпринимателей гораздо больше, просто они в основном обходятся без официальной регистрации - они выполняют мелкие заказы в интернете и не платят налогов.



"Ведомости" побеседовали с несколькими успешными предпринимателями, которые начали свое дело в подростковом возрасте, и выяснили, какие трудности им пришлось преодолеть, чтобы создать прибыльный бизнес.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 01.02.2019