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ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 1 февраля, в размере 75.2006 руб. против 75.5706 руб. на 31 января.
Курс евро за последние 5 дней:
31.01.19 - 75.5706 руб.
30.01.19 - 75.8811 руб.
29.01.19 - 75.1932 руб.
26.01.19 - 74.6312 руб.
25.01.19 - 75.0306 руб.
"AK&M" от 31.01.2019