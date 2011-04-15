Повтор! Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в декабре снизилась до 24.4%

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Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в декабре уменьшилась до 24.4% с 24.7% в предыдущем месяце, свидетельствуют материалы Банка России.
Номинальный объём ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, на 1 января 2019 года составил 1.79 млрд руб., уменьшившись на месяц на 8 млрд руб.
Объём рынка ОФЗ в декабре вырос на 0.5% и на 1 января 2019 года составил 7.325 трлн руб.
"AK&M" от 31.01.2019