АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)



Решения совета директоров (наблюдательного совета)



Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)



1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"



1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"



1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28



1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F



1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru



1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.01.2019





2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 января 2019 года.



2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 2019 года, протокол N 213-СД.



2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:



Кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.





2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:



По вопросу "Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"":





1. В соответствии с пп. 11.2.32., 11.2.36. п. 11.2. Устава АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", разработанную в соответствии с приказом Государственной корпорации "Ростех" от 30.11.2018 N 137 "Об утверждении Типовой политики по управлению рисками и внутреннему контролю головных организаций холдинговых компаний (интегрированных структур) и иных организаций", согласно приложению к настоящему решению.



2. Признать утратившим силу положение о системе управления рисками АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", утвержденное решением Совета директоров (протокол N89-СД от 16.11.2015г.), с даты принятия настоящего решения.





По вопросу "Об утверждении Положения об основных принципах дивидендной политики Холдинговой компании АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"":





Утвердить Положение об основных принципах дивидендной политики Холдинговой компании



АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", разработанное в соответствии с приказом Государственной корпорации "Ростех" от 29.12.2018 N 161 "Об утверждении Положения об основных принципах дивидендной политики Государственной политики "Ростех"", согласно приложению к настоящему решению.









3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по корпоративному управлению и имущественным вопросам по доверенности N 30 от 31.12.2018 Максименко В.М.



3.2. Дата: 01.02.2019



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