Строительство ЦКАД не будет завершено в установленные сроки, заявляет Счетная палата

Системные проблемы и недостаточно эффективное управление проектом привели к срыву сроков строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.



На 1 декабря 2018 года строительная готовность ЦКАД составляла от 0% до 66%, что не позволит завершить работы на пусковых комплексах N 1, N 3 и N 5 ранее IV квартала 2020 года, а на пусковом комплексе N 4 - ранее II квартала 2021 года.



"С 2015 года Счетная палата ежегодно проводит мониторинг строительства ЦКАД и не раз обращала внимание на низкие темпы выполнения работ. В январе 2018 года были приняты планы-графики ликвидации сложившегося отставания работ на пусковых комплексах N 1 и N 5. Однако они не выполнены. ГК "Автодор" уже направила предложения в Минтранс о переносе сроков завершения работ на декабрь 2020 года. Таким образом, доходы от эксплуатации ЦКАД, запланированные на 2019-2020 годы в размере 22,4 млрд руб., госкомпании не поступят", - заявил аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов, докладывая на Коллегии ведомства итоги проверки эффективности расходования средств, направленных на реализацию инвестиционного проекта по строительству ЦКАД.



По мнению Счетной палаты, основные причины срыва сроков окончания работ - это низкое качество проектирования и длительность процедур по изъятию и оформлению земельных участков.



Кроме того, количество рабочих и дорожно-строительной техники на всех пусковых комплексах не соответствует проекту организации строительства и недостаточно для ликвидации отставания работ.



На дату завершения проверки (декабрь 2018 года) госкомпания не провела корректировку проектно-сметной документации по изменению границ полосы отвода автодороги и переустройству коммуникаций. В результате из-за выхода конструкций за полосу отвода на пусковом комплексе N 1 невозможно начать строительство 8 надземных пешеходных переходов. Кроме того, проектно-сметной документацией не предусмотрено переустройство 79 инженерных коммуникаций. При этом без них невозможно приступить к строительству целого ряда участков автомобильной дороги и искусственных сооружений.



Кроме того, госкомпания не утвердила проектно-сметную документацию по отдельным локальным мероприятиям ЦКАД. Не заключены договоры на строительство 2 транспортных развязок, участка автомобильной дороги, а также на переустройство ряда инженерных сетей и изъятие отдельных земельных участков. Поэтому определить полную стоимость строительства ЦКАД в настоящее время невозможно.



На 15 ноября 2018 года внебюджетное финансирование составило только 14 млрд руб. Средства были направлены в 2018 году на строительство пускового комплекса N 3 в рамках реализации концессионного соглашения и составляют 52.6% от предусмотренного на 2017-2018 годы объема (26.6 млрд руб.). По остальным соглашениям средства инвесторов не привлечены. Сложившаяся ситуация свидетельствует о невыполнении инвесторами обязательств по софинансированию проекта и не соответствует принципам государственно-частного партнерства.



В ходе проверки исполнения заключенных соглашений был установлен ряд нарушений, в том числе завышение стоимости принятых и оплаченных работ. Так, на первом и пятом пусковых комплексах госкомпания внесла изменения в проекты строительства в части устройства земляного полотна и дорожной одежды без прохождения повторной госэкспертизы. При этом в результате указанных изменений стоимость работ увеличилась на 5.7 млрд руб. и 900 млн руб., соответственно.



Проверка также выявила неэффективное использование ресурсов, созданных за счет средств федерального бюджета. Так, в ходе подготовки территории для строительства третьего пускового комплекса Автодор оплатил работы по переустройству коммуникаций на 415 млн руб. Однако оплаченные работы остались не востребованы из-за изменения плана переустройства.



Присутствующий на коллегии первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов рассказал о том, что в настоящее время предпринимается для устранения отставания от графика. По его словам, в соответствии с поручением президента РФ в ноябре 2018 года был сформирован оперативный штаб. В еженедельном режиме, в том числе и в формате выездных совещаний, он осуществляет контроль за ходом строительства объектов ЦКАД.



"Был утверждён единый график мероприятий, призванный ликвидировать отставания при строительстве первого пускового комплекса ЦКАД. Также сформированы механизмы реализации этого графика, на объектах увеличены материальные, технические и трудовые ресурсы. Исполнители и подрядные организации еженедельно отчитываются по единой форме, позволяющей объективно оценивать ход работ и необходимость привлечения дополнительной техники", - пояснил И.Алафинов.



"AK&M" от 01.02.2019