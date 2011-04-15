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01/02/2019
11:37

Российская валюта демонстрирует небольшую коррекцию вниз

Российская валюта в ходе утренних торгов в пятницу демонстрируют небольшую коррекцию вниз, следуя динамике валют развивающихся стран на фоне переосмысления итогов заседания ФРС и неопределенности в отношении американо-китайских переговоров. Об этом говорится в обзореNordea.

Пара USDRUB торгуется в районе отметки 65.7 EUR/RUB в моменте 75.2. Участники рынка переосмысливают заявления американского регулятора о более терпеливой монетарной политике и возможном пересмотре программы сокращения балансового листа ввиду неопределенности формулировок регулятора и отсутствии конкретной информации по данным вопросам.

Аппетит к рисковым активам также снижается в результате вышедших данных по китайскому PMI в производственном секторе (от Caixin/Markit). Данный показатель в январе сократился с 49.7 до 48.3п., что подтверждает опасения участников рынка относительно перспектив роста китайской экономики.

Перечисленные выше факторы негативно влияют на финансовые рынки развивающихся стран и на российскую валюту в том числе. Кроме того, оптимизм на рынках ограничивает отсутствие конкретики по ключевым вопросам по результатам двухдневных торговых переговоров между США и Китаем, которые завершились вчера вечером. Наконец, давление на рубль оказывают и снижение цен нефтяных контрактов, отмеченное накануне.

Таким образом, несмотря на значительное укрепление российской валюты в последние два дня, рубль может потерять часть позиций по итогам пятничных торгов. Ориентирами по паре USDRUB выступят отметки 65.2-66.2.

Отдельно стоит отметить, что с сегодняшнего дня Банк России увеличивает покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Речь идет об отложенных покупках, которые будут проводиться равномерно в течение 36 месяцев и увеличат объем ежедневных покупок на 2.8 млрд руб. В то же время аналитики отмечали ранее, что не ожидают заметного влияния данного фактора на динамику российской валюты.


"AK&M" от 01.02.2019
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