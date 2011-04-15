Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

01/02/2019
13:41

Рост ВВП в 2018 году может оказаться вблизи верхней границы прогноза - 1.5-2%

Рост российской экономики в 2018 году может оказаться вблизи верхней границы прогнозного интервала Банка России - 1.5-2%. Эта оценка учитывает уточнённые Росстатом в сторону повышения данные по объёму строительных работ в 2018 году, отмечается в комментарии ЦБ "Экономика: факты, оценки, комментарии".

Основные индикаторы производственной, инвестиционной и потребительской активности по итогам 2018 года показали умеренную динамику, в целом соответствующую прогнозу Банка России.

Так, промышленное производство увеличилось на 2.9%, при этом наибольший рост отмечался в добыче полезных ископаемых - 4.1%. Основным фактором ускорения роста добычи нефти, газа, угля, а также ряда металлических руд стал внешний спрос.

Прирост валового накопления основного капитала в 2018 году может оказаться несколько выше, чем прогнозировалось Банком России (1.5-2%), темпы прироста расходов на конечное потребление домашних хозяйств - ближе к нижней границе прогноза (2.5-3%).

Прирост реальной заработной платы по итогам прошлого года составил 6.8%, что близко к прогнозу Банка России (7-8%). Среднегодовой уровень безработицы достиг 4.8% - минимальный показатель за всю историю наблюдений. Этому способствовал растущий спрос работодателей на рабочую силу.



AK&M Антикризис
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100