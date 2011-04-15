Рост ВВП в 2018 году может оказаться вблизи верхней границы прогноза - 1.5-2%

Рост российской экономики в 2018 году может оказаться вблизи верхней границы прогнозного интервала Банка России - 1.5-2%. Эта оценка учитывает уточнённые Росстатом в сторону повышения данные по объёму строительных работ в 2018 году, отмечается в комментарии ЦБ "Экономика: факты, оценки, комментарии".



Основные индикаторы производственной, инвестиционной и потребительской активности по итогам 2018 года показали умеренную динамику, в целом соответствующую прогнозу Банка России.



Так, промышленное производство увеличилось на 2.9%, при этом наибольший рост отмечался в добыче полезных ископаемых - 4.1%. Основным фактором ускорения роста добычи нефти, газа, угля, а также ряда металлических руд стал внешний спрос.



Прирост валового накопления основного капитала в 2018 году может оказаться несколько выше, чем прогнозировалось Банком России (1.5-2%), темпы прироста расходов на конечное потребление домашних хозяйств - ближе к нижней границе прогноза (2.5-3%).



Прирост реальной заработной платы по итогам прошлого года составил 6.8%, что близко к прогнозу Банка России (7-8%). Среднегодовой уровень безработицы достиг 4.8% - минимальный показатель за всю историю наблюдений. Этому способствовал растущий спрос работодателей на рабочую силу.







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