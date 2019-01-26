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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 2 февраля в размере 65.6601 руб. против 65.3577 руб. на 1 февраля.
Курс доллара США за последние 5 дней:
01.02.19 - 65.3577 руб.
31.01.19 - 66.0987 руб.
30.01.19 - 66.3412 руб.
29.01.19 - 65.9300 руб.
26.01.19 - 65.9170 руб.
"AK&M" от 01.02.2019