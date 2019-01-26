ЦБ РФ установил официальный курс евро на 2 февраля в размере 75.1480 руб. против 75.2006 руб. на 1 февраля.





Курс евро за последние 5 дней:



01.02.19 - 75.2006 руб.

31.01.19 - 75.5706 руб.

30.01.19 - 75.8811 руб.

29.01.19 - 75.1932 руб.

26.01.19 - 74.6312 руб.































































































































































"AK&M" от 01.02.2019