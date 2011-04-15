Банк ВТБ открыл компании "Ресурс" кредитные линии на общую сумму 2.5 млрд руб
Банк ВТБ открыл ООО "Ресурс" (ТМ "Увелка") кредитные линии на общую сумму 2.5 млрд руб сроком на семь лет. Об этом говорится в сообщении банка.
Заёмные средства предприятие направляет на реализацию инвестиционного проекта по созданию современного производственно-логистического комплекса в Челябинской области.
Создаваемый объект будет включать площадки по фасовке и глубокой переработке сельскохозяйственных культур, элеватор для подработки, сушки и хранения зерна, а также распределительный автоматизированный центр площадью 10.7 тыс. кв. м для хранения и отгрузки готовой продукции. Все производственные процессы комплекса будут максимально автоматизированными. Реализация проекта позволит обеспечить потребителей различными видами продукции высокого качества.
ООО "Ресурс" - крупяная компания, работающая под торговой маркой "Увелка". Занимает на российском рынке лидирующее положение по производству и продаже круп быстрого приготовления.