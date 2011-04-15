Ингосстрах зафиксировал 1.15 тыс. обращений туристов за медпомощью в январские каникулы

Ингосстрах зафиксировал 1.15 тыс. обращений туристов-клиентов компании за медицинской помощью в период январских каникул. Об этом сообщает страховая компания.



Лидером по обращениям стал Таиланд, на его долю пришлось 50% заявок, еще 22,6% составили другие страны пляжного отдыха (Вьетнам, ОАЭ, Куба, Шри-Ланка). На горнолыжных курортах зарегистрировано всего 15.6% обращений.



Туристы-клиенты компании, отдыхавшие в Таиланде, чаще всего обращались за медпомощью в следующих случаях: простудные заболевания (ОРЗ, ОРВИ); отравления и кишечные инфекции; травмы, полученные при езде на мотобайках; укусы диких животных (собак, обезьян). Всего было зафиксировано более 570 обращений.



В ОАЭ, Вьетнаме, Индонезии, Израиле, Турции, Индии, а также на Кубе и Шри-Ланке самыми распространенными среди российских туристов, застрахованных в Ингосстрахе, были случаи пищевых расстройств и кишечных инфекций, простудных заболеваний, аллергических реакций. На их долю пришлось около 260 заявок.



Отдыхающие на горнолыжных курортах Европы клиенты Ингосстраха обратились за медицинской помощью 180 раз, лидером по числу происшествий стала Франция (47 случаев), на втором месте - Финляндия (44 случая), на третьем - Австрия (36 случаев). Чуть меньше обращений было из Италии (28) и Германии (25). В основном это были травмы, полученные во время катания на склонах, а также простудные заболевания.



Единичные обращения были зафиксированы в Андорре (7 случаев), Грузии (5 случаев), Египте (11 случаев), Испании (15 случаев). Туристам здесь была оказана медицинская помощь при бытовых травмах, кишечных инфекциях и простудных заболеваниях.



"По нашим данным, чаще всего туристы обращаются за помощью в странах Юго-Восточной Азии, реже в странах Шенгенского соглашения. В тройку самых частых болезней россиян на отдыхе входят простудные заболевания, отравления и желудочно-кишечные расстройства. Летом к ним добавляются тепловые удары. В период зимнего горнолыжного сезона - травмы: ушибы, переломы конечностей, растяжения", - комментирует начальник управления урегулирования убытков компании "Ингосстрах" Максим Максимкин.



"Наш многолетний опыт в страховании туристов и подробный анализ страховых случаев показывает, что большинства типичных проблем с медицинской помощью можно избежать. При покупке полиса выезжающих за рубеж туристу обычно выдаются не только правила страхования, но и памятка, где прописан порядок действий при страховом случае, а также список исключений из страхового покрытия. С этими документами необходимо внимательно ознакомиться, чтобы знать, как действовать. Если такой памятки нет, её стоит найти на сайте страховщика или в мобильном приложении. В этих документах чётко прописано: при необходимости получения медицинской помощи нужно сразу позвонить по номеру, указанному в страховом полисе, и ожидать помощь. Ассистанская компания оперативно найдет врача с требуемой квалификацией, при необходимости организует госпитализацию в медицинское учреждение. Однако при состояниях, угрожающих жизни, рекомендуем незамедлительно вызывать бригаду скорой медицинской помощи", - отметил М.Максимкин.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 01.02.2019