Производство продукции аквакультуры в 2018 году выросло на 6% до 232 тыс. т

Производство продукции аквакультуры в РФ в 2018 году выросло на 5.6%, составив 232 тыс. т. Об этом сообщила пресс-служба Росрыболовства.



Самая значительная динамика прироста зафиксирована в Дальневосточном федеральном округе, где объем выращивания рыбы и морепродуктов увеличился за год на 34% почти до 13 тыс. т. На 21%, до 59.5 тыс. т нарастили объём производства предприятия Северо-Западного федерального округа. В тройку лидеров по темпам прироста также вошёл Уральский федеральный округ, где за минувший год объём производства аквакультуры увеличился на 15.5% до 10 тыс. т.



Такая динамика во многом связана с распределением на аукционах для инвесторов новых участков под аква- и марикультуру, которое началось три года назад в России после вступления в силу закона об аквакультуре, а также мерами поддержки.



Основные объемы производства приходятся на Южный федеральный округ - более 77 тыс. т, что примерно на уровне прошлого года, Северо-Западный (59.5 тыс. т) и Центральный (34.5 тыс. т, прирост составил 1.2%) федеральные округа.



В настоящее время из регионов ещё приходят уточнённые данные по объёмам производства продукции аквакультурных хозяйств, и полная обобщённая статистика по итогам года будет представлена позднее.



Проектом стратегии развития отечественного рыбохозяйственного комплекса предусмотрено увеличение объёма производства товарной аквакультуры к 2030 году почти в три раза до 600 тыс.т.





"AK&M" от 01.02.2019