ЦБ объявил учётную цену золота на 2 февраля - 2788.13 руб./г против 2778.97 руб./г на 1 февраля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 2 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2788.13 руб./грамм
Серебро: - 33.93 руб./грамм
Платина: - 1735.26 руб./грамм
Палладий: - 2866.76 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
26.01 29.01 30.01 31.01 01.02
Золото 2718.93 2757.73 2790.60 2790.18 2778.97
Серебро 32.42 32.59 33.45 33.69 33.44
Платина 1701.78 1719.07 1744.73 1734.10 1718.86
Палладий 2784.73 2859.47 2855.98 2856.16 2874.57