Яндекс.Касса стала партнёром сети Sheremetyevo Duty Free Heinemann. Об этом говорится в сообщении компании.



Теперь 54 магазина беспошлинной розничной торговли на территории международного аэропорта "Шереметьево" принимают оплату через WeChat Pay. Это сервис, который работает как электронный кошелёк на базе китайского мессенджера WeChat. Новая возможность позволит туристам из Китая, которые пользуются этим мессенджером, оплачивать покупки привычным способом в магазинах Sheremetyevo Duty Free Heinemann.



Оплата покупок через WeChat Pay происходит бесконтактно по QR-кодам. Покупатель открывает WeChat в своём смартфоне и генерирует в мессенджере такой код на сумму покупки. Затем продавец сканирует этот QR-код на кассе, а клиент просто подтверждает платёж в своём телефоне. Комиссии с покупателя за оплату этим способом нет.



"Шереметьево" - единственный европейский авиахаб, который обслуживает сразу восемь китайских авиакомпаний. В 2018 году пассажиропоток между аэропортом "Шереметьево" и Китаем превысил 2.363 млн, что на 14% больше, чем годом ранее.



Sheremetyevo Duty Free Heinemann - крупнейшая сеть магазинов беспошлинной торговли на территории аэропортов России. Сеть включает в себя 54 торговые точки в терминалах A, B, D, E, F "Шереметьево".



По данным WeChat, каждый месяц мессенджером пользуются 1 млрд человек, а сервисом WeChat Pay - 900 млн человек. Платежи через WeChat Pay сегодня принимают 1 млн торговых точек по всему миру.



С помощью Яндекс.Кассы принимать оплату через WeChat Pay может любая компания. Для этого достаточно подписать договор с платёжным решением и установить его Android-приложение на смартфон или планшет. Через это приложение можно генерировать и сканировать QR-коды для приёма оплаты.



Яндекс.Касса - универсальное платёжное решение для бизнеса. С помощью Кассы компании могут принимать оплату на сайте и в мобильном приложении всеми популярными способами: через Яндекс.Деньги и другие электронные кошельки, с банковских карт, через мобильные и интернет-банкинги Сбербанка, Альфа-Банка и Промсвязьбанка, со счетов мобильных номеров, в кредит и рассрочку, через QR-коды, бесконтактную технологию Apple Pay, а также наличными через 250 тыс. точек приёма платежей в России и других странах СНГ. Сервис помогает также принимать оплату через бота в Telegram, выставлять счета клиентам по смс, электронной почте, в чате, маркетинговых email-рассылках и Viber. Касса позволяет компаниям работать в полном соответствии с требованиями закона 54-ФЗ.



ООО "Шереметьево Хэндлинг" - хэндлинговый оператор аэропорта Шереметьево. Компания предоставляет полный комплекс услуг по обслуживанию пассажиров, багажа и воздушных судов. Компания обслуживает более 30 отечественных и зарубежных авиакомпаний.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток "Шереметьево" в 2018 году вырос на 14.3% до 45.836 млн по сравнению с годом ранее. Количество взлётно-посадочных операций (ВПО) составило 357.228 тыс. при росте в 15.9%. Пассажиропоток на международных воздушных линиях в 2018 году вырос на 11.6% и составил 24.695 млн пассажиров, на внутренних воздушных линиях - на 17.7% и достиг 21.141 млн.



Чистая прибыль аэропорта "Шереметьево" в первом полугодии 2018 года снизилась на 16.4% до 4.423 млрд руб. с 5.291 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 6% до 13.941 млрд руб. с 13.151 млрд руб., валовая прибыль - на 7.4% до 9.12 млрд руб. с 8.49 млрд руб., себестоимость продаж - на 3.4% до 4.821 млрд руб. с 4.661 млрд руб.



"AK&M" от 01.02.2019