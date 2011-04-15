Инфляционные ожидания населения и бизнеса в декабре–январе увеличились, ЦБ

Инфляционные ожидания населения и бизнеса в декабре 2018 года - январе 2019 года увеличились. Основным фактором постепенного увеличения ожиданий населения стало ускорение роста цен на продовольственные товары в конце 2018 года. Об этом сообщается в обзоре Банка России.



Повышение с 1 января 2019 года ставки НДС продолжило оказывать давление на краткосрочные инфляционные ожидания предприятий. Инфляционные ожидания аналитиков на 2019 год изменились незначительно, так как на повышение НДС они отреагировали ранее.



При этом аналитики считают, что ускорение инфляции в 2019 году будет временным и годовая инфляция вернется к уровню около 4% уже с I квартала 2020 года.



По прогнозу Банка России, инфляция временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019 года. Квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% во втором полугодии 2019 года. На конец 2019 года инфляция составит 5-5.5%.





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