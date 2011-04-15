Минфин разработал новый механизм оздоровления региональных финансов. Речь идёт о возможности продления исполнения бюджетной меры принуждения, связанной с нарушением субъектами РФ условий предоставления (расходования) из федерального бюджета межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов на срок более одного года. Об этом говорится в сообщении министерства.



До 2019 года в случае применения бюджетных мер принуждения задолженность региона перед федеральным бюджетом по межбюджетным трансфертам и бюджетным кредитам, использованных с нарушением условий их предоставления, должна была погашаться за один календарный год. Теперь появилась возможность продлить срок возврата на 5 лет.



Сама по себе бюджетная мера принуждения предполагает бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из федерального бюджета региону. В случае значительных объемов возврата бюджетных средств такой подход в рамках одного календарного года неизбежно содержит риски своевременного исполнения обязательств региона. Поэтому и возникла необходимость предусмотреть возможность возврата суммы бюджетной меры принуждения в срок до 5 лет. Но сам процесс возврата должен сопровождаться обязательствами региона, на основании которых и будет принято решение о рассрочке.



Такое решение может быть принято, если сумма, подлежащая бесспорному списанию, превышает 5% объёма налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта РФ на текущий финансовый год и объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, предусмотренного этому субъекту из федерального бюджета.



Только руководитель региона вправе обратиться к Председателю Правительства РФ с просьбой о продлении срока исполнения бюджетной меры принуждения более одного года.



При этом регион должен пойти на заключение соглашения с федеральным центром, предусматривающим ряд обязательств, например, организацию исполнения своего бюджета через территориальный орган федерального казначейства.



Кроме того, по соглашению регион обязан передать территориальному органу Федерального казначейства функции по учету бюджетных обязательств и санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета субъекта.



Должна быть установлена очередность списания денежных средств из регионального бюджета. При этом недопустимо проведение кассовых выплат по расходным обязательствам субъекта, не включенным в перечень первоочередных платежей.



Региональный бюджет и внесение в него правок должны согласовываться с Минфином России.



Одновременно к региональному бюджету должны применяться и другие меры оздоровления региональных финансов. Это казначейское сопровождение авансовых платежей по государственным контрактам, возврат в счёт задолженности дотаций бюджету субъекта РФ за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала и дотаций, стимулирующих рост налогового потенциала по налогу на прибыль организаций. Так же будет вводиться запрет на финансовое обеспечение за счет средств регионального бюджета капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, кроме случаев, когда в целях софинансирования из федерального бюджета предоставляются межбюджетные трансферты.



Отдельно в правилах подчёркивается необходимость ежегодного сокращения объёма государственного долга субъекта РФ в номинальном выражении.



Пока прецедента введения таких мер нет. Решение о продлении меры бюджетного принуждения на срок до 5 лет будет приниматься председателем Правительства РФ.



"AK&M" от 01.02.2019