В Самаре уничтожено 144 кг "санкционной" утки

Мобильной группой Самарской таможни во взаимодействии с Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области и Пограничным Управлением Пограничной службы ФСБ России по Оренбургской области пресечён ввоз в Россию "санкционных" товаров - утиная грудка с кожей, производства Венгрии, весом 144 кг. Об этом сообщила пресс-служба Приволжского таможенного управления.



Транспортное средство, на котором осуществлялась перевозка запрещённой к ввозу продукции, следовало из Республики Казахстан через двусторонний автомобильный пункт пропуска "Тёплое".



На основании постановления Правительства РФ от 31 июля 2015 года N 774 товар был уничтожен на одном из перерабатывающих предприятий Самарской области.







"AK&M" от 01.02.2019