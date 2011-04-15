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01/02/2019
16:52

В Самаре уничтожено 144 кг "санкционной" утки

Мобильной группой Самарской таможни во взаимодействии с Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области и Пограничным Управлением Пограничной службы ФСБ России по Оренбургской области пресечён ввоз в Россию "санкционных" товаров - утиная грудка с кожей, производства Венгрии, весом 144 кг. Об этом сообщила пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Транспортное средство, на котором осуществлялась перевозка запрещённой к ввозу продукции, следовало из Республики Казахстан через двусторонний автомобильный пункт пропуска "Тёплое".

На основании постановления Правительства РФ от 31 июля 2015 года N 774 товар был уничтожен на одном из перерабатывающих предприятий Самарской области.



"AK&M" от 01.02.2019
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