Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию признала целесообразным применение антидемпинговой пошлины на импорт литых колес из КНР

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции признала целесообразным применение антидемпинговой пошлины на импорт литых колёс из КНР и ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, в форме антидемпинговой пошлины сроком на пять лет в размере 33.66%. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.



Одобрено предложение о снижении ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС по 151 товарной позиции, в том числе по отдельным категориям транспортных средств. Решение принято в целях обеспечения своевременного исполнения тарифных обязательств России в рамках ВТО.







"AK&M" от 01.02.2019