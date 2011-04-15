К переходу на цифровое телевещание готово большинство регионов. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин, говорится в сообщении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.



Все семь регионов первой волны перехода на цифровое телевещание находятся в высокой степени готовности к отключению аналогового сигнала 11 февраля; к полноценному переходу на "цифру" уже готово и подавляющее большинство из 20 регионов второй очереди, для которых отключение начнется 15 апреля, сказал он.



Отметим, что 11 февраля будут выключены аналоговые передатчики в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях и Чечне. 15 апреля аналоговое вещание прекратится в 20 регионах, 3 июня - в остальных 57. Переход на цифровое телевещание осуществляется в соответствии с ФЦП "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". К началу 2019 года цифровые телесети полностью заработали во всех регионах страны. 20 каналов сейчас доступны не менее чем 98.4% населения России.



А.Волин рассказал об успешной реализации пилотного проекта отключения "аналога" в Тверской области, который стартовал 3 декабря 2018 года. По его словам, опыт этого региона был внимательно изучен, в том числе с точки зрения регулирования цен на цифровые приставки.



Гендиректор ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) Андрей Романченко сообщил, что в рамках реализации ФЦП было построено 5.04 тыс. объектов, что стало самым крупномасштабным проектом наземного эфирного цифрового телевидения в мире. По его словам, лишь весьма незначительная часть домохозяйств в регионах первой волны отключения все еще принимает федеральные каналы в аналоговом режиме - от 0.5% в Рязанской области до 3.2% в Чечне. Он добавил, что после 11 февраля в регионах первой волны продолжат работать региональные телерадиокомпании, вещающие в аналоговом режиме.



Заместитель гендиректора "Почты России" Ярослав Мандрон отметил, что главное внимание компания сконцентрировала на продажах ТВ-приставок в небольших городах и на селе, где почтовые отделения зачастую являются единственным точками, где можно приобрести оборудование для получения цифрового телесигнала. Он уточнил, что минимальная цена приставки составит 990 руб.



По словам замглавы Минпромторга Олега Бочарова, отечественная промышленность готова с апреля производить до 1 млн ТВ-приставок в месяц при наличии потребности в таком производстве.



Напомним, что "Почта России" и крупные ритейлеры - группа "М.Видео-Эльдорадо" и DNS - подписали меморандум об обеспечении россиян приставками для приема цифрового телевидения, в том числе по цене до 1 тыс. руб. Минкомсвязь является держателем документа. А.Волин подчеркнул, что меморандум является открытым, поэтому к нему могут присоединиться и другие ритейлеры, в том числе региональные.



Отметим, что в рамках перехода на цифровое эфирное для всех жителей РФ становятся доступными и бесплатными 20 федеральных каналов - "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр" (первый мультиплекс), "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ" (второй мультиплекс). Они готовы к подключению уже сейчас. Цифровое телевидение дешевле и качественнее аналогового, даёт доступ к многочисленным сервисам и высвобождает большой радиочастотный ресурс.



"AK&M" от 01.02.2019