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01/02/2019
17:08

Metro хочет продать свой китайский бизнес

Немецкий ритейлер Metro рассматривает возможности продажи большей части своего китайского бизнеса местной компании. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Metro готов продать 80% этого подразделения. Поиск покупателя, скорее всего, начнется в феврале-марте, после нового года по лунному календарю, который в нынешнем году приходится на 5 февраля.

Metro принял решение о продаже после завершения ревизии своей китайской деятельности, начавшейся ещё в июне прошлого года. У Metro в Китае 95 магазинов, выручка местного подразделения составила 2.7 млрд евро за 2017-2018 финансовый год.

METRO - транснациональная компания, работающая в секторах оптовой торговли и розничной продажи продовольственных товаров. Компания действует более чем в 35 странах и имеет штат свыше 150 тыс. сотрудников по всему миру.

Продажи METRO AG за 9 месяцев 2017/2018 фингода упали на 1.4% до 27.557 млрд евро с 27.947 млрд евро за 9 месяцев 2016/2017 фингода. Показатель EBITDA за вычетом прибыли от операций с недвижимостью упал на 5.2% до 1.063 млрд евро с 1.121 млрд, прибыль от операций с недвижимостью - на 93.8% до 8 млн евро со 127 млн, прибыль до налогов (EBT) - на 25.1% до 429 млн евро с 573 млн.



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