Deutsche Bank рассматривает возможность слияния с Commerzbank к середине 2019 года. Об этом пишет газета "Ведомости".



Сделка может быть проведена летом этого года, если за первые три месяца 2019 года Deutsche Bank не улучшит свои финансовые показатели.







AK&M "Рынок слияний и поглощений"