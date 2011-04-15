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Deutsche Bank рассматривает возможность слияния с Commerzbank к середине 2019 года. Об этом пишет газета "Ведомости".
Сделка может быть проведена летом этого года, если за первые три месяца 2019 года Deutsche Bank не улучшит свои финансовые показатели.
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