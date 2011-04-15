На площадке сооружения Курской АЭС-2 в 2019 году планируется освоить порядка 19 млрд руб. Как говорится в сообщении Комитета информации и печати, это было озвучено в ходе рабочей поездки на Курскую АЭС генерального директора концерна "Росэнергоатом" - первого вице-президента по сооружению АО ИК "АСЭ" Андрея Петрова.



Первоочередные задачи, которые стоят в 2019 году, - завершение монтажа устройства локализации расплава (УЛР) здания реактора энергоблока N1 и бетонирования фундаментной плиты здания реактора энергоблока N 2. "Это ключевые государственные задания по сооружению первых в мире энергоблоков ВВЭР-ТОИ, поэтому их выполнение в текущем году является для нас обязательным и входит в производственную программу", - отметил Андрей Петров, подчеркнув, что все работы на стройплощадке идут в графике.



Монтаж УЛР (или так называемые "ловушки" расплава) здания реактора энергоблока N1 намечено завершить к началу апреля текущего года.



В первом полугодии запланировано уложить в плиту здания реактора энергоблока N 2 "первый бетон", а в начале второго полугодия бетонирование запланировано завершить.



Среди прочих важных событий, планируемых к выполнению в текущем году, - установка в проектное положение фермы упорной шахты реактора 1-го энергоблока, завершение монтажа опорных конструкций для установки 1-го яруса внутренней защитной оболочки реакторного здания 2-го энергоблока и др.



Сегодня Курская АЭС входит в первую четверку равных по мощности атомных станций страны и является важнейшим узлом ЕЭС России. Основной потребитель - энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. Доля атомной станции в установленной мощности всех электростанций Черноземья составляет порядка 50%. Она обеспечивает электроэнергией большинство промышленных предприятий Курской области.



Курская АЭС-2 должна заместить мощности действующих энергоблоков Курской АЭС, введенных в эксплуатацию с 1976 по 1985 год. Ожидается, что ежегодные отчисления в бюджет составят 280 млн руб.



Атомные блоки поколения "3+" обладают улучшенными технико-экономическими показателями. По сравнению с энергоблоками предыдущего поколения ВВЭР-1000 мощность энергоблока выросла на 25 % - до 1255 МВт, а срок службы основного оборудования - в 2 раза. За счет высокой автоматизации количество персонала сокращено на 30-40%.



"AK&M" от 01.02.2019