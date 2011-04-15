Минсельхоз ожидает рост производства свинины в 2019 году на 4%

По предварительным прогнозам Минсельхоза России, в 2019 году производство свиней на убой в живом весе составит около 5 млн т, что на 4% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба министерства.



Прирост позволит сохранить положительную динамику в подотрасли. По итогам 2018 года, производство свиней на убой в живом весе во всех категориях хозяйств составило 4.8 млн т, что на 5.5% больше, чем в 2017 году.



Реализованные в 2017-2018 годах инвестиционные проекты с господдержкой обеспечат все потребности России в свинине до 2022 года включительно, в том числе с учетом возможности роста экспорта.



В связи с положительной динамикой в отрасли Минсельхоз ожидает, что цены на свинину в 2019 году останутся на стабильном уровне, не превышающем инфляцию. По оперативным данным ведомства, на 31 января 2019 года средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей на свиней (в живом весе) составила 99.23 тыс. руб. за тонну без НДС, что на 9.1% меньше, чем в конце декабря 2018 года.





"AK&M" от 01.02.2019