Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

01/02/2019
18:24

Россельхозбанк будет выплачивать страховое возмещение вкладчикам КБ "Еврокапитал-Альянс"

Россельхозбанк стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам КБ "Еврокапитал-Альянс" (Ярославская область, Переславль-Залесский). Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов.

Приём заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата вкладчикам начнётся 7 февраля 2019 года.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Еврокапитал-Альянс" 25 января 2019 года. По величине активов на 1 января 2019 года кредитная организация занимала 322-е место в банковской системе РФ.


"AK&M" от 01.02.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100