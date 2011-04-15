Ростех интегрирует данные электронных паспортов транспортных средств в портал Госуслуг

АО "Электронный паспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") планирует обеспечить гражданам РФ доступ к данным электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) через популярные в России порталы электронных услуг, в том числе - через единый портал "Госуслуги" (ЕПГУ). Соответствующее распоряжение Правительства РФ уже принято, говорится в материалах Ростеха.



Собственники транспортных средств через "Госуслуги" смогут получать из систем электронных паспортов сведения о своем автомобиле, а также вносить дополнительные данные, например информацию о лицах, которым передано право распоряжения или использования автомобиля. Информация будет предоставляться на бесплатной основе.



Система электронных паспортов готова предоставить доступ к сведениям, как только подключение к порталу "Госуслуги" будет реализовано уполномоченными службами. Также в настоящее время отрабатывается взаимодействие с рядом других защищенных сервисных порталов, используемых значительной частью населения страны.



Лица, не являющиеся собственниками, смогут получить ограниченную информацию по интересующему их автомобилю через портал систем электронных паспортов. Им будет доступна возможность проверки факта существования электронного паспорта на данный автомобиль и статуса ЭПТС (действующий, незавершенный, аннулированный, погашенный, утилизированный). Также по запросу можно будет узнать информацию о наличии или отсутствии обременений и ограничений в отношении автомобиля. Это снизит число случаев мошенничества при продаже транспортных средств.



В настоящее время указание в ЭПТС сведений о собственнике проводится с его согласия и на добровольной основе, например при оформлении договора купли-продажи автомобиля у дилера. Собственник также может сделать это в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или самостоятельно, не прибегая к помощи третьих лиц, при наличии у него квалифицированной электронной подписи.



Напомним, переход на электронный паспорт транспортного средства не меняет привычной логики поведения автовладельцев - у владельца на руках по-прежнему остается договор купли-продажи и Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). В числе преимуществ для автовладельца - возможность создания и хранения максимально полной истории транспортного средства, основанной на данных из заслуживающих доверия источников, а также отсутствие необходимости хранить бумажный документ. При этом обмен бумажного ПТС на электронный не обязателен. Автовладельцы, имеющие автомобили с бумажными ПТС, смогут продолжать ими пользоваться. Хождение паспортов, выданных ранее, не будет ограничено сроками.



АО "Электронный паспорт" входит в госкорпорацию "Ростех" и осуществляет деятельность по организации и обеспечению функционирования Систем электронных паспортов в рамках ЕАЭС. АО "Электронный паспорт" является администратором Систем электронных паспортов в ЕАЭС.



Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего - свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, концерн Калашников, "Вертолёты России", Уралвагонзавод.



Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1.589 трлн руб., консолидированная чистая прибыль - 121 млрд руб., EBITDA - 305 млрд руб.



"AK&M" от 01.02.2019