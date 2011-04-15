Дайджест газеты "Коммерсант" от 4 февраля 2019 года.



ИМПОРТ СОКРАЩАЕТ ДОЗИРОВКУ

ИНОСТРАННЫЕ ЛЕКАРСТВА ВЫТЕСНЯЮТСЯ РОССИЙСКИМИ АНАЛОГАМИ



Появление на российском рынке аналогов иностранных лекарств привело к сокращению импорта в 2018 году. Так, объем ввезенных препаратов в деньгах увеличился лишь на 1,1%, а в упаковках - сократился на 7,7%. Среди причин эксперты называют снижение платежеспособности населения и рост выпуска дженериков, которые вытесняют оригинальные препараты. По тем же причинам иностранцы отказываются и от планов по локализации производства лекарств в стране.





МИКРОСХЕМЫ ПРИПАЯЮТ К ГОСБЮДЖЕТУ

ЗАВОДУ "АНГСТРЕМ-Т" ПОТРЕБОВАЛОСЬ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ



Как стало известно "Ъ", наблюдательный совет ВЭБ.РФ под председательством Дмитрия Медведева рассмотрит возможность выделения нового финансирования заводу микроэлектроники "Ангстрем-Т". Предприятию, ранее принадлежавшему экс-министру связи Леониду Рейману и недавно перешедшему под контроль ВЭБ.РФ за долги, требуется около 3 млрд руб., чтобы продолжить операционную деятельность. В противном случае завод предлагается законсервировать, чтобы избежать техногенных рисков для Московской области.





ФРАНЦУЗЫ ПОТЯНУЛИСЬ В РОССИЮ ЗА ТЕПЛОМ

GROUPE ATLANTIC КУПИЛА ЧАСТЬ БИЗНЕСА ССТ



Российская ГК "Специальные системы и технологии" (ССТ), среди клиентов которой - мэрия Москвы и Центробанк, продаст французской Groupe Atlantic (GA) бизнес, связанный с производством и дистрибуцией электрических теплых полов и систем защиты от протечек воды. Он полностью перейдет во владение GA в течение двух лет. Сумма сделки, по оценкам экспертов, могла составить до 2,5 млрд руб. ССТ решила продать этот актив, чтобы в дальнейшем сосредоточиться на работе в нефтегазовом секторе.





ПОЛКОВНИКУ ФСО ПРЕДЪЯВИЛИ НЕДОСТАТОЧНО КАЧЕСТВЕННОЕ ТОПЛИВО

СИЛОВИКА ОБВИНИЛИ В ОСОБО КРУПНОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ



Как стало известно "Ъ", в громком уголовном деле о махинациях при поставках горючего для отопления государственных дач в Крыму в 2017 году появился новый фигурант - заместитель руководителя службы охраны в Крыму Федеральной службы охраны РФ (СОКР ФСО) полковник Эдуард Турта. По версии следствия, Эдуард Турта принимал у поставщика, гендиректора ООО "ВАБ-Нефть" капитана второго ранга в отставке Вадима Балясного, менее качественное, чем было указано в договорах, топливо, в результате чего бюджету был причинен ущерб в размере более 20 млн руб. Полковник вины не признает.





У РОССИИ И ГРУЗИИ ОТКРЫВАЮТСЯ ВИДЫ НА КОРИДОРЫ

ОНИ ЗАВЕРШИЛИ РАБОТУ НАД ПРОЦЕДУРАМИ ТОРГОВЛИ ЧЕРЕЗ АБХАЗИЮ И ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ





Как стало известно "Ъ", Москва и Тбилиси завершили процедуры, необходимые для выполнения на практике соглашения 2011 года "Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами". Оно допускает использование территорий Абхазии и Южной Осетии для торговли и транзита товаров. Это, впрочем, не гарантирует, что через республики, признанные Россией независимыми, но считающиеся Грузией оккупированными, действительно пойдут грузы.





"БЫСТРЫХ ПРОРЫВОВ НЕ ОЖИДАЙТЕ"

ЗАМГЛАВЫ МИД РФ ГРИГОРИЙ КАРАСИН - О ФИНАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАБОТЫ НАД ПРОЦЕДУРАМИ ТОРГОВЛИ ЧЕРЕЗ АБХАЗИЮ И ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ





Как сообщил "Ъ", Москва и Тбилиси завершили процедуры, необходимые для выполнения на практике соглашения 2011 года "Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами". Оно допускает использование территорий Абхазии и Южной Осетии для торговли и транзита товаров. О том, насколько быстро может заработать это соглашение, корреспонденту "Ъ" Елене Черненко рассказал статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.





В ТРОЕКУРОВСКИХ ПАЛАТАХ РАЗМЕСТЯТ КАБИНЕТЫ ГОСДУМЫ

МОСКВА ПОРУЧИТ РЕКОНСТРУКЦИЮ КОМПАНИИ "ФЛАН-М"



Строительная компания "Флан-М" получит госконтракт мэрии Москвы стоимостью около 800 млн руб. на реконструкцию дворцовых палат боярина Троекурова ХVII века под размещение комитетов Госдумы по международным делам и делам СНГ. Вместо запланированной ранее представительской резиденции и музея в памятнике устроят за счет столичного бюджета 43 депутатских кабинета и соединят его надземным переходом с основным комплексом Госдумы. Эксперты говорят, что "такие древности нужно оберегать от современного использования и музеефицировать, но в Москве большинство из них заняты учреждениями".





"ПРОВЕРКИ ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕ МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ МЕСТА"



ГЛАВА АППАРАТА ПРАВИТЕЛЬСТВА КОНСТАНТИН ЧУЙЧЕНКО О ПРОДОЛЖЕНИИ РЕФОРМЫ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА





Вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко рассказал "Ъ" о том, как правительство намерено продолжить в ближайшее время реформу контрольно-надзорной деятельности в России.





МИНПРОМТОРГ НЕ ПРИСЛУШАЛСЯ К РИТЕЙЛЕРАМ

ВЕДОМСТВО ВЫСТУПИЛО ПРОТИВ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОМИССИЙ ЗА ЭКВАЙРИНГ



Предложение об ограничении комиссий, которые торговые точки платят банкам за прием карт, не нашло поддержки у Минпромторга. Там сочли, что международный опыт регулирования таких комиссий является негативным: ритейлеры будут больше зарабатывать, но не снизят цены на товары и услуги, а банки компенсируют упущенный доход за счет клиентов, лишив их бонусов. Поэтому вмешательство государства в данный вопрос нецелесообразно, решили в Минпромторге. Впрочем, у ритейлеров, которых не поддержало ни одно из профильных ведомств, есть возможность перейти на альтернативные способы приема безналичных платежей, указывают эксперты.





СЕРГЕЙ МИРОНОВ ЗАВЕЛ СВОЙ РЕЙТИНГ

С БАЛЛАМИ И АУТСАЙДЕРАМИ



В распоряжении "Ъ" оказался составленный руководством партии рейтинг реготделений "Справедливой России". Их оценивали по результатам выборов, присутствию в информационном поле и ведению хозяйственной деятельности. Лидер партии Сергей Миронов обещал "кадровые решения" для аутсайдеров рейтинга, среди которых камчатское и севастопольское отделения. В регионах говорят, что неактивно работают из-за недостаточного финансирования и нежелания руководства "Справедливой России" участвовать в политической борьбе.





"ГАЗПРОМ-МЕДИА" СКИНУЛСЯ НА БАНКЕТ

ХОЛДИНГ ИНВЕСТИРОВАЛ В КЕЙТЕРИНГ



У "Газпром-медиа", вложившегося в 2017 году в сервис по доставке продуктов питания Instamart, растет интерес к подобному бизнесу. Холдинг стал крупнейшим участником инвестиционного раунда на $2 млн, который провела кейтеринговая компания Catery. Годовой оборот рынка выездного ресторанного обслуживания в России превышает $1 млрд, но его развитию мешает продолжающееся падение доходов населения.





ВОЕНКОМАТЫ НЕ СТАВЯТ ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ

СЕМЬИ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В СИРИИ ВЫНУЖДЕНЫ ДОБИВАТЬСЯ ПОЛАГАЮЩИХСЯ ИМ ВЫПЛАТ ЧЕРЕЗ СУД





Как стало известно "Ъ", суд во Владимире удовлетворил иск вдовы погибшего в Сирии российского офицера Андрея Пыленка к областному военкомату, который отказывал ей в полагающейся надбавке к пенсии по потере кормильца. Выплаты Вере Пыленок и двум ее детям должны были быть проиндексированы на 32% как членам семьи ветерана боевых действий, однако военкомат отказывался причислять к таковым погибшего. В военной прокуратуре Владимирского гарнизона рассказали "Ъ", что военкоматы всегда отказываются признавать подобные иски.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 04.02.2019