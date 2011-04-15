Дайджест газеты "Ведомости" от 4 февраля 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 4 февраля 2019 года.





ПЕРЕГОВОРОВ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!



Россия дала силовой ответ на выход США из ракетного договора. Западные политики все еще надеются на лучшее, но компромисс маловероятен.



Россия приостанавливает участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) - это зеркальный ответ на аналогичное решение США.



Российские эксперты сочли реакцию Кремля на действия Вашингтона "весьма умеренной". Самое главное - Европе обещано не развертывать ракеты средней и меньшей дальности, пока так не поступили США, чего европейцы и хотели.



Западные эксперты настроены более пессимистично и говорят о новой гонке вооружений. Немецкие эксперты предлагают свое решение спора о ДРСМД.





"ПОБЕДА" ВЫШЛА НА ОХОТУ ЗА UTAIR



"Победа" пожаловалось властям на несостоятельность Utair. В авиации опять обострилась конкуренция, что делает отрасль убыточной.



"По данным из открытых источников, стоимость чистых активов Utair на конец 2017 г. и первого полугодия 2018 г. имела отрицательные значения", - написал в ноябре 2018 г. гендиректор 100%-ной "дочки" "Аэрофлота", лоукостера "Победа", Андрей Калмыков руководителю Росавиации Александру Нерадько. Но конкретных предложений о том, как властям следует реагировать на ситуацию в Utair, в письме не содержится.



"Ведомости" ознакомились с текстом письма. Utair 20 декабря допустила дефолт по синдицированному кредиту 11 банков.



Это второй раз, когда группа "Аэрофлот" обращается к властям в связи с Utair.





СУВЕРЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ СВЯЗИ



ФСБ предложила отечественные сим-карты и криптографию для связи пятого поколения. Над отечественным оборудованием уже работают Минпромторг и "Ростех".



Представитель ФСБ сделал такие предложения 30 января на заседании рабочей группы по информационной инфраструктуре национального проекта "Цифровая экономика". В отдаленной перспективе ФСБ предлагает заменять еще и оборудование на сетях - в частности, на базовых станциях - с иностранного на отечественное.



Проект документа ФСБ должна внести на рассмотрение исполнителеи? "Цифровой экономики" в середине февраля, предполагает представитель "Ростелекома" (госкомпания отвечает за инфраструктуру в национальном проекте).



ФСБ давно считает, что зарубежные криптография и оборудование создают риски национальной безопасности.





ВТБ: ПРИБЫЛЬ ЗАСТРАХОВАНА



ВТБ получил рекордную чистую прибыль. Продажа "ВТБ страхования" помогла ему заработать 256 млрд рублей в 2018 году.



За 2018 г. ВТБ заработал 256 млрд руб. чистой прибыли, говорится в его отчетности по РСБУ. Это рекорд как по российским, так и по международным стандартам. До этого ВТБ больше всего заработал в 2017 г. - 120 млрд руб. (по МСФО).



Почти половину годовой прибыли - 122 млрд руб. - ВТБ получил за два месяца: ноябрь и декабрь. В среднем с января по октябрь 2018 г. ВТБ получал по 10-15 млрд руб. чистой прибыли в месяц. Скорее всего на прибыль повлияла продажа "ВТБ страхования" "Согазу", считают аналитики.





"ПОТЕНЦИАЛ ЕСТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ"



Руководитель крупнейшей российской гостиничной сети рассказывает о перспективах рынка и конкуренции с международными и отечественными операторами.



В 2017 г. Azimut Hotels лишилась трети своего номерного фонда: новый владелец крупнейшего в России отеля в Сочи (почти 3000 номеров) решил сменить его формат и поменял управляющую компанию - Azimut Hotels на "Библио-глобус". В том же году в Azimut Hotels пришел Максим Бродовский - с должности генерального менеджера 5-звездочного Marriott Moscow Grand Hotel. На следующий год Бродовский возглавил Azimut Hotels, и под его руководством компания смогла полностью восстановить номерной фонд: только в прошлом году он увеличился почти на 1300 номеров.





ВРЕДНЫЙ ГИБКИЙ ГРАФИК



Чем опасен гибкий график работы и что показал эксперимент с расписанием в магазинах сети Gap.



На сегодняшний день большинство продавцов, занятых в сфере розничной торговли, работают неполный рабочий день, а их расписание обычно меняется ежедневно и еженедельно - причем зачастую работники получают предупреждение об изменениях в расписании на следующую неделю всего за три дня до выхода на работу.



Именно так функционировала система в ритейлере Gap. После того, как 28 ноября 2015 года в сети Gap был начат полномасштабный эксперимент, 28 магазинов в Сан-Франциско и Чикаго были по случайному принципу распределены между контрольными и экспериментальными группами.



Выяснилось, более стабильный распорядок дня способствовал росту продаж и производительности труда.





ФК "ОТКРЫТИЕ" ДОБАВЯТ ВАГОНОВ



"Открытие холдинг" отдаст государству долю в крупнейшей вагоностроительной компании. Бывший владелец санируемого банка "ФК Открытие" уже вернул активов на 100 млрд руб.



Акционеры "Открытие холдинга" одобрили выход из капитала Объединенной вагонной компании (ОВК). Сейчас холдинг контролирует 7,9% ОВК, крупнейшего в России производителя грузовых вагонов.



"Планируется, что пакет акций ОВК перейдет ключевому кредитору", - сказал "Ведомостям" представитель "Открытие холдинга". Это банк "ФК Открытие" (99,99% - у Банка России), добавил он, но детали не раскрыл.



На конец сентября 2018 г. компания была должна банку "ФК Открытие" около 70 млрд руб., а крупнейшим кредитором (около 110 млрд руб.) был банк "Траст" (данные квартального отчета). Холдинг, по словам его представителя, рассматривает оба банка "как единую группу".





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 04.02.2019