Рынок акций в неустойчивом равновесии

Внешний фон с утра не дает определенных сигналов на открытие российского рынка акций. Американские фьючерсы и нефть торгуются около закрытия пятницы, правда, нефть показывает тенденцию к снижению. Преимущественно в "зеленой" зоне находится фондовая Азия. Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.



Среди важных новостей выходных стоит отметить выход России и США из договора по ракетам средней и меньшей дальности. Это негативный фактор для рублевых активов, поскольку нет никаких сомнений, что в разрыве договора Запад обвинит Россию, и это станет одним из поводов для ужесточения санкционной риторики. Впрочем, пока особо жестких заявлений по этому поводу нет.



Нефть закрыла прошлую неделю в районе верхней границы бокового канала $60.5-63 за баррель. Наиболее вероятный сценарий - откат от этого уровня. На дневном графике нефти нарисовалась фигура перевернутая "голова-плечи", реализация которой выведет котировки сырья в район $70. Однако для пробития "плеча" (оно же и верхняя граница боковика) необходимы новые драйверы, которых на новостном горизонте не видно. Одного лишь снижения числа нефтяных буровых установок в США для этого недостаточно.



Однако у индекса Мосбиржи есть шансы подрасти, если приток средств на развивающиеся рынки, в том числе и в Россию, продолжится. Как показывает статистика, первые дни нового месяца рынки чаше растут, нежели падают. Поэтому особое внимание уделяем Сбербанку, который в пятницу выглядел хуже рынка, немного снял перекупленность, и закрылся на сопротивлении 216 руб. В случае продолжения роста, акции Сбера могут отправиться к следующему барьеру, который располагается на 10 руб. выше. В целом же для Индекса Мосбиржи сопротивление располагается на отметке 2550 пунктов.



Вероятно рынок поддержит небольшое ослабление рубля. На прошлой неделе российская валюта так и не решилась штурмовать отметку 65 руб. за доллар и откат в район 66 вполне вероятен. При таком раскладе надо подбирать бумаги металлургов, прежде всего "Северстали", ММК, НЛМК, как спекулятивно, так и среднесрочно с прицелом на дивиденды.











"AK&M" от 04.02.2019