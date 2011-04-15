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04/02/2019
11:14

Нефтяные цены относительно стабильны после более чем 3% роста по итогам торгов пятницы

Нефтяные цены относительно стабильны после более чем 3% роста по итогам торгов пятницы. Текущие котировки Brent - $62.8/bbl, WTI - $55.2/bbl. Катализаторами улучшения настроений на нефтяном рынке накануне выступили статистика от компании Baker Hughes и предварительные данные о снижении уровня добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Согласно отчету сервисной компании Baker Hughes число нефтяных буровых установок в США по итогам недели снизилось на 15 ед. до 847 ед. (минимум с мая 2018 года). На фоне поступивших данных участники рынка несколько снизили уровень опасений относительно буровой активности в США. Одновременно с этим рынки позитивно реагировали на сообщение о том, что по итогам января было отмечено наибольшее за последние 2 года снижение добычи нефти членами ОПЕК.

По подсчетам аналитиков картель выполнил около 80% новой сделки по сокращению добычи. Наибольший объём сокращения пришелся на Саудовскую Аравию и ОАЭ. При этом в январе также отмечается непреднамеренное снижение уровня производства Ираном и Ливией. Поступающие данные о высокой дисциплине по сделке ОПЕК+ позволят ценам сохранять текущие уровни. На текущей неделе рынок продолжит оценивать уточненные данные об уровне производства по итогам января основных стран-производителей. Краткосрочными ориентирами по Brent выступят отметки $61-63/bbl.


"AK&M" от 04.02.2019
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