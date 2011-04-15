Ростех создал защищённую альтернативу Skype for Business. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.



В частности, концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех" разработал комплексную систему унифицированных онлайн-коммуникаций для бизнеса. Разработка концерна - решение для B2B- и B2G-рынков, которое может стать альтернативой Skype for Business. До конца 2019 года концерн заключит контракты на поставку системы на общую сумму более четверти миллиарда рублей. В следующем году планируется удвоить эти показатели.



Разработка IVA AVES-S позволяет организовать защищенную конференцию в видеоформате с разрешением Full HD. Помимо этого она предоставляет возможность обмениваться текстовыми сообщениями в чате, совместно работать над документами, проводить онлайн-опросы, презентации, вести запись конференций, при этом обеспечивая безопасность при передаче данных. Комплексное решение уже используется в Ростехе и на предприятиях Радиоэлектронного кластера Госкорпорации для организации онлайн-совещаний.



Система состоит из сервера многоточечной видео-конференц-связи IVA AVES и его модификации для организации защищенной видео-конференц-связи IVA AVES S, аппаратно-программных кодеков IVA LARGO и мобильных клиентских приложений. Программное обеспечение может быть развернуто в частном или корпоративном облаке, в том числе - на базе корпоративной облачной платформы ECP Veil, которая также является разработкой НИИ "Масштаб". Серверы IVA AVES и IVA AVES S уже являются продуктами серийного производства.



Аппаратно-программные кодеки IVA LARGO в зависимости от модификации позволяют работать с информацией с грифом до "совершенно секретно" включительно. Их производство уже освоено на предприятиях концерна. Для широкого круга потребителей IVA LARGO будет представлен во втором квартале 2019 года.



Входящие в систему мобильные клиентские приложения для Android и iOS уже доступны в Google Play и AppStore. Также в процессе разработки находятся программные клиенты для операционных систем семейства Windows и Linux. Их предположительный срок выхода на рынок - конец 2019 года. Помимо этого, предлагается решение на базе технологии WebRTC.



Концерн "Автоматика" специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищённых информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения. В продуктовой линейке компании - устройства шифрования, решения информационной безопасности, системы защищенной видеоконференцсвязи, защищенные автоматические телефонные станции, системные решения "Безопасный город", "Умный город", "Интернет вещей", оборудование для автоматизации избирательных процессов, системные решения по обеспечению безопасности и мониторингу состояния объектов инфраструктуры, спутниковое оборудование и другая продукция.



Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего - свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, концерн Калашников, "Вертолёты России", Уралвагонзавод.



Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1.589 трлн руб., консолидированная чистая прибыль - 121 млрд руб., EBITDA - 305 млрд руб.



"AK&M" от 04.02.2019