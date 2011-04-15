Д.Медведев утвердил концепцию повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах

Правительство РФ утвердило концепцию повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Концепция содержит 12 разделов. Предусматриваются действия по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов бюджетной системы РФ; внедрению в систему управления государственными финансами обзоров бюджетных расходов как основы повышения их эффективности; совершенствованию системы государственных программ и внедрению принципов проектного управления; улучшению системы управления налоговыми расходами; внедрению эффективных процедур планирования и современных технологий исполнения бюджета; совершенствованию системы закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд; повышению эффективности и качества оказания государственных услуг в социальной сфере; развитию межбюджетных отношений; совершенствованию форм и методов государственного управления; совершенствованию механизмов управления федеральным имуществом.



В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов планируется внедрение в систему управления государственными финансами обзоров бюджетных расходов.



При этом под обзорами бюджетных расходов понимается систематический анализ базовых (постоянных) расходов бюджета, направленный на определение и сравнение различных вариантов экономии бюджетных средств, выбор и реализацию наиболее приемлемого из них.



Планируемые концепцией действия будут осуществляться при составлении и исполнении федерального бюджета, государственных программ.





"AK&M" от 04.02.2019