Для рубля возможный дальнейший рост цен на нефть остается главным поддерживающим фактором. Если цены на нефть все же не смогут выйти на растущую траекторию, то возобновление закупок валюты будет легко сдерживать дальнейшее его укрепление. Об этом говорится в комментарии начальника аналитического отдела ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских.



Намеченное на 8 февраля заседание ЦБ РФ вряд ли даст рублю новый импульс для роста, поскольку, по ожиданиям, скорее всего не приведет к изменению ключевой ставки.



Действительно, внешние риски пока не добавляют новой остроты, а инфляция в стране хоть и ускорилась до 1% в январе, но за последнюю неделю показала рост лишь на умеренные 0.1%.





"AK&M" от 04.02.2019