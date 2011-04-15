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04/02/2019
13:12

ESET представила новые комплекты решений для управления безопасностью корпораций

ESET обновила портфель решений для корпоративных пользователей. Компания представляет в России и странах СНГ новые комплекты продуктов для безопасности, предназначенные для крупного и среднего бизнеса (от 250 узлов). Об этом говорится в сообщении ESET.

В основе новых комплектов - встроенная песочница ESET Dynamic Threat Defense. Решение создаёт дополнительный уровень защиты в продуктах для рабочих станций и почтовых серверов. Пользователь может автоматически или вручную отправлять для анализа файлы и сообщения электронной почты и получать отчёты о поведении образцов. Детектирование на основе анализа поведения позволяет распознавать угрозы нулевого дня и шифраторы до того, как они проникнут в сеть - в случае обнаружения вредоносного поведения все корпоративные устройства будут немедленно защищены.

Состав продуктов в новых комплектах варьируется в зависимости от потребностей бизнеса - от защиты почтовых платформ до многоуровневой защиты каждого узла сети, вне зависимости от операционной системы.

"Корпорации ежедневно сталкиваются с большим числом сложных киберугроз, - отмечает Виталий Земских, технический директор ESET Russia&CIS. - Целевые атаки хорошо скоординированы, они нацелены на кражу данных и интеллектуальной собственности, организацию системных сбоев в работе компаний. Современный бизнес остро нуждается в комплексных решениях - многоуровневой защите. В соответствии с запросами заказчиков мы разработали комплекты решений, отвечающие потребностям крупного и среднего бизнеса".

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.



"AK&M" от 04.02.2019
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