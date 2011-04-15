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04/02/2019
14:19

Ингосстрах возобновил облигаторный договор перестрахования имущественных рисков на 2019 год

Страховая компания "Ингосстрах" успешно возобновила облигаторный договор перестрахования имущественных рисков на 2019 календарный год. Его ёмкость составляет 14.4 млрд руб., или $225 млн (202.5 млн евро). Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.

"Договор имеет широкий объём покрытия, включая огневые и сопутствующие риски, перерыв в производстве, энергетические риски, контроль над скважиной, полисы на базе страхования от "всех рисков", - комментирует директор департамента перестрахования компании "Ингосстрах" Алексей Савельев.

Договор размещён преимущественно в компаниях с рейтингом не ниже "А -" по S&P и AM Best. Лидером договора является компания Scor.

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.


"AK&M" от 04.02.2019
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