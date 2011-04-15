ВТБ предоставил 900 млн руб. тепличному комплексу на Ставрополье

Банк ВТБ предоставил тепличному хозяйству ООО "Долина Солнца", входящему в состав группы компаний "Белая Дача", финансирование в размере 900 млн руб. сроком на 7 лет в рамках программы льготного кредитования АПК Министерства сельского хозяйства РФ. Об этом говорится в сообщении ВТБ.



Заёмные средства предприятие направит на строительство второй очереди тепличного комплекса по выращиванию овощных и салатных культур площадью 7.2 га в Предгорном районе Ставропольского края. Срок реализации проекта - один год. Общая стоимость - 1.4 млрд руб.



ВТБ сотрудничает с группой "Белая Дача" шесть лет. В 2015 году банк предоставил предприятию в рамках программы поддержки инвестиционных проектов правительства России 925 млн руб. на возведение тепличного комплекса на основе новых ресурсосберегающих технологий производства овощных культур в закрытом грунте. Площадка была запущена во II квартале 2017 года.



Группа компаний "Белая Дача" является крупнейшим в России производителем готовой к употреблению салатной и овощной продукции, картофеля фри, а также занимается девелопментом, строительством коммерческой и жилой недвижимости.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.





"AK&M" от 04.02.2019