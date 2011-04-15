Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 5 февраля

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Банк России установил на 5 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.4120
1 Азербайджанский манат 38.6595
100 Армянских драмов 13.4646
1 Белорусский рубль 30.3878
1 Болгарский лев 38.3745
1 Бразильский реал 17.9211
100 Венгерских форинтов 23.6346
1000 Вон Республики Корея 58.5238
10 Гонконгских долларов 83.5926
1 Датская крона 10.0547
1 Доллар США 65.5859
1 Евро 75.0565
100 Индийских рупий 91.4580
100 Казахстанских тенге 17.1835
1 Канадский доллар 50.0847
100 Киргизских сомов 93.8953
10 Китайских юаней 97.2392
10 Молдавских леев 38.4894
1 Новый туркменский манат 18.7656
10 Норвежских крон 77.6018
1 Польский злотый 17.5022
1 Румынский лей 15.7860
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.7186
1 Сингапурский доллар 48.4673
10 Таджикских сомони 69.4884
1 Турецкая лира 12.5485
10000 Узбекских сумов 78.2187
10 Украинских гривен 23.8920
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.7929
10 Чешских крон 29.1999
10 Шведских крон 72.3842
1 Швейцарский франк 65.8031
10 Южноафриканских рэндов 49.0986
100 Японских иен 59.6914
"AK&M" от 04.02.2019