Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 5 февраля

Банк России установил на 5 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.4120

1 Азербайджанский манат 38.6595

100 Армянских драмов 13.4646

1 Белорусский рубль 30.3878

1 Болгарский лев 38.3745

1 Бразильский реал 17.9211

100 Венгерских форинтов 23.6346

1000 Вон Республики Корея 58.5238

10 Гонконгских долларов 83.5926

1 Датская крона 10.0547

1 Доллар США 65.5859

1 Евро 75.0565

100 Индийских рупий 91.4580

100 Казахстанских тенге 17.1835

1 Канадский доллар 50.0847

100 Киргизских сомов 93.8953

10 Китайских юаней 97.2392

10 Молдавских леев 38.4894

1 Новый туркменский манат 18.7656

10 Норвежских крон 77.6018

1 Польский злотый 17.5022

1 Румынский лей 15.7860

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.7186

1 Сингапурский доллар 48.4673

10 Таджикских сомони 69.4884

1 Турецкая лира 12.5485

10000 Узбекских сумов 78.2187

10 Украинских гривен 23.8920

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.7929

10 Чешских крон 29.1999

10 Шведских крон 72.3842

1 Швейцарский франк 65.8031

10 Южноафриканских рэндов 49.0986

100 Японских иен 59.6914

"AK&M" от 04.02.2019