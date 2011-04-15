Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ в третьей декаде января не изменилась и составила 7.55% годовых

Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ в третьей декаде января не изменилась по сравнению со второй декадой и составила 7.55% годовых. Об этом свидетельствуют данные Банка России.



В первой декаде января ставка составила 7.53%.

Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ за последние несколько лет зафиксирована во второй декаде декабря 2014 года. Тогда ставка достигла 15.31% годовых вслед за решением Банка России об увеличении ключевой ставки до 17% с 10.5% годовых.



Информация по размеру ставки подготовлена на основе данных Сбербанка, МКБ, ВТБ, Райффайзенбанка, ГПБ, Бинбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, Банка "ФК "Открытие" и Промсвязьбанка.





"AK&M" от 04.02.2019