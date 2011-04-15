Банк России на 5 февраля понизил курс евро к рублю более чем на 9 копеек до 75.1480 руб., курс доллара США - более чем на 7 копеек до 65.5859 руб.

Банк России на 5 февраля понизил официальный курс евро к рублю более чем на 9 копеек до 75.0565 руб. с 75.1480 руб., курс доллара США - более чем на 7 копеек до 65.5859 руб. с 65.6601 руб. 2 февраля.



Стоимость бивалютной корзины на 5 февраля уменьшилась более чем на 8 копеек (-0.12%) до 69.8476 руб. с 69.9297 руб. 2 февраля.







"AK&M" от 04.02.2019