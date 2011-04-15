В Китае построили самый большой аэропорт в мире

Международный аэропорт "Дасин" в Китае заработал в тестовом режиме. Об этом сообщил Стройкомплекс Москвы.



Он стал самым крупным зданием аэровокзала в мире - его площадь составляет 700 тыс. кв. м.



В сентябре он откроется для пассажиров, в полную мощь аэропорт заработает в 2025 году.



Дизайн здания разработало бюро архитектора Захи Хадид. Сверху оно напоминает звезду или цветок.



В аэропорту "Дасин" будет 82 выхода на посадку с телетрапами. Благодаря особой форме терминала добраться из центра здания до любого из них можно за несколько минут.



Четыре взлётно-посадочных полосы длиной 3.4-3.8 тыс. м могут принимать пассажирские самолёты всех типов.



Добраться в аэропорт можно на автомобиле, скоростном поезде и по трём линиям метро.



Несмотря на масштабы, аэропорт рассчитан на 45 млн пассажиров в год. Ожидается, что к 2025 году пассажиров в аэропорту "Дасин" будет уже 72 млн, а затем 100 млн, что потребует строительства новых терминалов.







"AK&M" от 04.02.2019