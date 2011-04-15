ВВП РФ в 2018 году вырос на 2.3%

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ВВП РФ в 2018 году, по первой оценке, вырос на 2.3% до 103626.6 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Росстата.
Индекс-дефлятор ВВП за 2018 год по отношению к ценам 2017 года составил 110%.
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