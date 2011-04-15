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04/02/2019
16:34

Объём добычи газа на месторождении Zohr в 2018 г превысил 12 млрд куб. м

Объём добычи газа на проекте Zohr, который разрабатывается консорциумом в составе Eni, Роснефти, BP и Mubadala Petroleum совместно с египетскими нефтегазовыми компаниями, по итогам 2018 года составил 12.2 млрд куб. м газа. Об этом говорится в сообщении Роснефти.

При этом добыча во втором полугодии 2018 года выросла почти в 4 раза по сравнению с показателем за первое полугодие, который составлял 3.1 млрд куб. м газа.

После запуска месторождения в декабре 2017 года его освоение идет опережающими темпами. На протяжении 2018 года мощности проекта Zohr были последовательно увеличены в соответствии с планом развития и Соглашением о продаже газа - с 11.3 млн куб. м (400 млн куб. футов) до нынешних 56.6 млн куб. м газа в сутки (2 млрд куб. футов).

До конца 2019 года планируется нарастить объём добычи газа до проектных мощностей - 76 млн куб. м в сутки (2.7 млрд куб. футов газа в сутки).

Месторождение Zohr - крупнейшее газовое месторождение в Средиземном море. Его геологические запасы оцениваются в 850 млрд куб. м. Месторождение было открыто в 2015 году. Проект реализуется на условиях концессии итальянской Eni S.p.A (50%), Роснефтью (30%), британской BP (10%) и компанией Mubadala Petroleum (10%).



"AK&M" от 04.02.2019
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