Ввод жилья в эксплуатацию в России в 2018 году сократился на 4.9%

В России в 2018 году введено в эксплуатацию 1070.6 тыс. квартир общей площадью 75.3 млн кв. м, - на 4.9% меньше, чем в 2017 году (в 2017 году введено 79.2 млн кв. м, это на 1.3% меньше, чем 2016 году). Об этом говорится в сообщении Росстата.



Среди субъектов РФ наибольшие объёмы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где введено 11.7% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Краснодарском крае - 5.8%, Санкт-Петербурге - 5.2%, Москве - 4.7%, Ленинградской области - 3.5%, Республике Татарстан - 3.2%, Ростовской области - 3.1%, Республике Башкортостан - 3%, Свердловской области - 2.8%, Самарской области - 2.4%, Новосибирской области - 2.3%, Воронежской области - 2.2% и Челябинской области - 2%. В этих субъектах Российской Федерации построено чуть больше половины общей площади жилья, введённой в России.



Вместе с тем, при значительных объемах жилищного строительства в 2018 году наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с 2017 годом в Краснодарском крае - на 7.1%, Республике Башкортостан - на 7%, Свердловской и Московской областях - на 3.2%, Самарской области - на 0.3%.



В 2018 году индивидуальными застройщиками введено 232.2 тыс. жилых домов общей площадью 32.5 млн кв. м - на 1.6% меньше, чем в 2017 году. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья составила: в целом по России - 43.1%; в Республике Алтай, Чеченской Республике, Белгородской области и Еврейской автономной области - от 85% до 91.9%, Магаданской области - 100%.





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