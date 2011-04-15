Hyundai готова купить судостроительный бизнес Daewoo

Южнокорейская Hyundai Heavy Industries Group, крупнейшая судостроительная компания в мире, предложила купить весь госпакет (55.7%) в Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., занимающей второе место в отрасли. Об этом пишет газета "Ведомости".



Сделка будет означать приватизацию судостроительного бизнеса Daewoo после 20 лет госпомощи, а также создание внеконкурентного лидера судостроения почти с 20%-ной долей рынка.



Южнокорейский Корейский банк развития согласился расстаться с долей за 7% в будущей объединенной компании. Сумма сделки по текущим котировкам составит 2.1 трлн вон (почти $2 млрд). Однако госбанк предложит долю и Samsung Heavy Industries, чтобы оценить её предложение.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"