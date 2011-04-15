"Газпром нефть" начала заправлять Аэрофлот в Китае

"Газпром нефть" начала заправлять регулярные рейсы Аэрофлота в Китае. Об этом говорится в сообщении сторон.



В соответствии с контрактом, авиатопливный оператор "Газпром нефти" - "Газпромнефть-Аэро" - обеспечит заправку рейсов авиакомпании в международном аэропорту Байюнь в Гуанчжоу в объеме 20 тыс. т авиатоплива в год.



"Газпромнефть-Аэро" уже осуществляет заправку самолетов российских и иностранных авиакомпаний "в крыло" в 22 крупнейших аэропортах Китая. Компания ведет операционную деятельность в соответствии с соглашением о сетевом обеспечении авиатопливом, заключенным с национальным поставщиком авиационного топлива - China National Aviation Fuel Group Corporation (CNAF). По итогам 2018 года "Газпромнефть-Аэро" на 70% увеличила объем реализации авиатоплива в КНР через инфраструктуру CNAF до более 21 тыс. т.



Стратегия "Газпромнефть-Аэро" предусматривает дальнейшее расширение международной сети аэропортов, что позволит гарантировать авиаперевозчикам своевременность заправок и наивысший уровень сервиса.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть" по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 58% до 298.669 млрд руб. со 189 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 29.8% до 1.827 трлн руб. с 1.408 трлн руб., показатель EBITDA - на 56.7% до 556.473 млрд руб. с 355.131 млрд руб.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Группы "Аэрофлот" за 11 месяцев вырос на 10.8% до 51.4 млн по сравнению с годом ранее. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 32.8 млн пассажиров, что на 8.5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот Группы увеличился на 9.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот компании - на 6.5%.



В ноябре 2018 года Группа "Аэрофлот" перевезла 4.3 млн пассажиров, что на 16.2% превышает результат за ноябрь 2017 года. Количество перевезённых пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" составило 2.9 млн человек, увеличившись на 13.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Группа "Аэрофлот" в ноябре 2018 года ввела в эксплуатацию три воздушных судна Boeing 737-800. За этот же период из парка был выведен один Airbus A321. По состоянию на 30 ноября 2018 года парк Группы насчитывал 366 воздушных судов. Авиакомпания "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию два воздушных судна Boeing 737-800. За этот же период был выведен из парка один Airbus A321. По состоянию на 30 ноября 2018 года парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 252 воздушных судна.



Прибыль Группы Аэрофлот по МСФО за 9 месяцев 2018 года упала на 17.2% до 22.49 млрд руб. с 27.149 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 15.2% до 466.345 млрд руб. с 404.773 млрд руб., показатель EBITDAR - на 9.8% до 110.957 млрд руб. со 101.016 млрд руб. Показатель EBITDA упал на 11.5% до 47.189 млрд руб. с 53.306 млрд руб.



"AK&M" от 04.02.2019