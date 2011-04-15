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04/02/2019
16:55

Предпринимательская уверенность в РФ снизилась в добывающих отраслях и выросла в обрабатывающих

Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в январе 2019 года по сравнению с январём 2018 года снизился в добывающих производствах с 0% до минус 1%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха с минус 1% до минус 5%. В обрабатывающих производствах индекс вырос с минус 3% до минус 2%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

По оценкам руководителей организаций добывающих и обрабатывающих производств, баланс оценок респондентами спроса на продукцию (портфеля заказов) в добывающих производствах составил минус 20%, в обрабатывающих производствах - минус 33%, в январе 2018 года соответственно - минус 20% и минус 36%.

В среде опрошенных руководителей число оптимистически настроенных на рост производства в течение ближайших 3 месяцев превышает число ожидающих снижения выпуска продукции в добыче полезных ископаемых на 13 процентных пунктов, в обрабатывающих производствах - на 21 процентный пункт.

Экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 14% и удовлетворительной - 72% руководителей, в обрабатывающих производствах соответственно - 9% и 74% респондентов. Вместе с тем, число оптимистически настроенных в отношении оценки текущей экономической ситуации респондентов превышает число пессимистов в добыче полезных ископаемых на 1 процентный пункт и на 7 процентных пунктов число пессимистов превышает число оптимистов в обрабатывающих производствах.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 24% опрошенных, в обрабатывающих производствах - 30%. При этом, число оптимистов превысило число ожидающих ухудшения экономической ситуации в добывающих производствах на 15 процентных пунктов и в обрабатывающих производствах - на 22 процентных пункта.

Средний уровень загрузки производственных мощностей, по оценке опрошенных руководителей, в январе 2019 года в добыче полезных ископаемых составил 68%, в обрабатывающих производствах - 62%. 89% респондентов в добыче полезных ископаемых и 91% в обрабатывающих производствах считают, что их производственные мощности обеспечат удовлетворение ожидаемого в ближайшие 6 месяцев спроса на продукцию, из них 5% и 10%, соответственно, указывают на избыточность имеющихся мощностей.

Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей, рост производства, в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах преобладает недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, неопределённость экономической ситуации и высокий уровень налогообложения.

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