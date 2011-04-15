Общие рыночные настроения на развивающихся площадках остаются крайне позитивными. Обновление исторических максимумов на российском рынке в этом плане является лишь одним из элементов общемирового январского тренда, который характеризуется притоком капитала в страны EM. Об этом говорится в комментарии начальника отдела экспертов фондового рынка БКС Брокер Василия Карпунина.



Динамика долларового индекса РТС в последние недели абсолютна идентична индексу MSCI Emerging Markets. Так что можно предположить, что в такой ситуации любая локальная техническая коррекция на развивающихся площадках может, в том числе затронуть и наш рынок.



При этом аналитик отмечает, что в ближайшую неделю вероятность масштабного отката не самая высокая. Всю неделю будут выходные на фондовом рынке в Китае (Праздник весны). То есть статистики там публиковаться не будет, так что вряд ли в моменте появятся новостные поводы для беспокойства из-за замедления экономики КНР. Плюс еще не полностью сошел на нет крайне позитивный эффект от резкого смягчения риторики ФРС по итогам прошедшего заседания.



В индексе МосБиржи в качестве целевой зоны торможения, на мой взгляд, выступает область 2540-2585 п. Достигнуть этих отметок можно при относительно спокойном внешнем фоне. Однако если рассуждать о шансах на поход к более высоким значениям, то здесь все не так очевидно. Без поддержки со стороны экспортеров на одном Сбербанке индексу подниматься будет непросто.





"AK&M" от 04.02.2019