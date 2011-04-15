Суд признал законным штраф в 100 тыс. руб. в отношении Burger King

Арбитражный суд Москвы признал законным и обоснованным штраф в 100 тыс. руб. в отношении ООО "Бургер РУС". Об этом говорится в сообщении ФАС.



В сентябре 2018 года Комиссия ФАС признала действия сети ресторанов быстрого питания Burger King нарушающими закон о рекламе и выдала ей предписание о прекращении нарушения. В ноябре того же года рекламодателю был назначен административный штраф.



В наружной рекламе, распространявшейся в одном из районов Ярославля, содержался слоган "ЕдАЛ ТАКОЕ?", в котором все буквы кроме второй в первом слове - прописные, а вторая буква в слове строчная, и похожа на букву "б", в силу чего слово приобретает обсценный характер.



Согласно части 6 статьи 5 закона "О рекламе" в рекламе, не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия. Арбитражный суд Москвы признал законным и обоснованным штраф в 100 тыс. руб. в отношении ООО "Бургер РУС".





"AK&M" от 04.02.2019