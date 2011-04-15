Количество частных инвесторов на Московской Бирже достигло 2 млн
На фондовом рынке Московской Биржи был 31 января 2019 года зарегистрирован двухмиллионный частный инвестор. Всего за 2018 год на биржевой рынок пришло свыше 700 тыс. новых российских граждан. Об этом говорится в сообщении биржи.
Существенную долю зарегистрированных на Московской Бирже счетов физических лиц составляют индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), призванные стимулировать инвестиции в российский фондовый рынок путём предоставления налоговых льгот. По состоянию на 31 января их количество составило 636.6 тыс. счетов.
В 2018 году доля физлиц в объёме торгов акциями составила 35%, на рынке облигаций - 7%, на срочном рынке - 43%. Частные инвесторы - активные участники размещений облигаций - в 2018 году они выкупили новых корпоративных облигаций на 251 млрд руб. (свыше 10.9% от всего объёма) и государственных облигаций на 74.2 млрд руб. (7.2% всего объёма).