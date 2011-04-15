Дайджест газеты "Коммерсант" от 5 февраля 2019 года.



ИЗ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛИСТА УБИРАЮТ ВЫВОД

ВЗЫСКАНИЕ СРЕДСТВ ПО СУДУ ОТМЫВАЮТ ОТ СХЕМ



Как стало известно "Ъ", разработан законопроект, призванный перекрыть криминальные схемы вывода денежных средств по исполнительным листам за рубеж. По новым правилам средства сможет получить только взыскатель и только в России, ряд исключений предусмотрен лишь для физических лиц. Однако, по мнению экспертов, в нынешнем виде от этой инициативы будет больше вреда, чем пользы.





BOOKING.COM ОТВЕТИТ ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ

СЕРВИС СНОВА СТАЛ ПОВОДОМ ДЛЯ ЖАЛОБ



Сервис онлайн-бронирования гостиниц Booking.com, пользуясь своим монопольным положением, навязывает владельцам отелей политику паритета цен, считают в "Опоре России". Организация уже пожаловалась на это в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Вмешательство регулятора может оказаться выгодно гостиницам, но рискует осложнить работу не только Booking.com, но и других сервисов бронирования: наличие паритета цен выгодно для многих из них.





"ПО НАШИМ МАТЕРИАЛАМ ЛЮДИ СМОГУТ УЗНАТЬ, ЧТО ПРОИСХОДИЛО В СИРИИ"

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ КРАСНОВ О РАССЛЕДОВАНИИ ГРОМКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В САР И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ





Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов, курирующий следствие в центральном аппарате ведомства, рассказал "Ъ" о расследовании громких дел. При этом впервые генерал-лейтенантом юстиции Красновым была приоткрыта тайна следствия по делам, возбужденным в связи с событиями в Сирии.





АКЦИОНЕРЫ ДЕЛЯТ OZON.RU

АФК "СИСТЕМА" И BARING VOSTOK НАРАЩИВАЮТ ДОЛИ В РИТЕЙЛЕРЕ



АФК "Система" ведет переговоры о приобретении до 5% интернет-ритейлера Ozon.ru. По итогам сделок с миноритариями, объем которых в совокупности оценивается в 2-3,5 млрд руб., "Система" и ее структуры рассчитывают стать одним из двух крупнейших акционеров компании с долей 40%. По данным "Ъ", второй крупный совладелец ритейлера инвесткомпания Baring Vostok также увеличит свою долю в Ozon.ru, чтобы сохранить паритет.





KARTINA.TV ОТМЕНИЛА ПОКАЗ

ВЫХОД СЕРВИСА В РОССИЮ СНОВА НЕ СОСТОЯЛСЯ



Запуск онлайн-сервиса крупнейшего дистрибутора российского ТВ за рубежом Kartina.TV в России со второй попытки вновь не удался. Его основатель Андрей Рейх разошелся во взглядах на развитие проекта с российскими партнерами, и компания отказалась от полученных год назад лицензий на услуги связи. Для выхода на рынок требуются серьезные инвестиции, а Kartina.TV пыталась сделать это в условиях высокой конкуренции, считают эксперты.





"ДАЖЕ С КОРОТКОЙ СКАМЕЙКОЙ МЫ МОЖЕМ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ТРОФЕЙ"

КАПИТАН СБОРНОЙ РОССИИ ШАМИЛЬ ТАРПИЩЕВ О ПОБЕДЕ НАД ШВЕЙЦАРИЕЙ И ФИНАЛЬНОМ ТУРНИРЕ КУБКА ДЭВИСА В МАДРИДЕ





В Биле состоялся квалификационный матч Кубка Дэвиса Швейцария-Россия, завершившийся досрочной победой гостей со счетом 3:1. Таким образом, сборная России примет участие в решающем этапе престижного турнира - Davis Cup Finals, который пройдет в Мадриде 18-24 ноября. Капитан российской сборной Шамиль Тарпищев в интервью корреспонденту "Ъ" Евгению Федякову подвел итоги матча со швейцарцами, рассказал об особенностях новой формулы турнира и оценил шансы своих подопечных на выигрыш Кубка Дэвиса уже в этом году.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 05.02.2019