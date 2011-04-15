Дайджест газеты "Ведомости" от 5 февраля 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 5 февраля 2019 года.





В РОССИЮ ЗА МЕДИЦИНОЙ



Все больше иностранцев приезжает в Россию за медицинскими услугами. Крупнейшие российские частные клиники уже создают отдельные службы по работе с новыми клиентами.



"Дочка" АФК "Система", одна из крупнейших частных сетей медицинских клиник - "Медси", создала отдельное подразделение по сопровождению пациентов-иностранцев. Сотрудники этого направления сопровождают клиентов на всех этапах, осуществляя визовую поддержку, трансфер, гостиницу и даже переводчиков.



"Мы давно заметили рост интереса к российской медицине со стороны жителей дальнего зарубежья и стран СНГ", - объясняют в клинике. За 2018 г. их число выросло на 40%. Ежегодно у клиник группы свыше 8 млн обращений, правда, из них от иностранцев - не более 5%, но тенденция впечатляет, уточнил представитель "Медси". Больше всего медицинских туристов приезжает из Китая. Прежде всего их интересуют ортопедия и экстракорпоральное оплодотворение.



Основная причина популярности медицинских услуг у иностранцев - низкий курс рубля.





НЕ СТАТИСТИКА, А ПРОСТО ЧУДО



Экономика России в 2018 г. неожиданно для всех вышла на рекордные за шесть лет темпы роста: по оценке Росстата, рост ВВП ускорился до 2,3%.



Рост ВВП в России в 2018 г. ускорился до 2,3% с 1,6% годом ранее, сообщил первую оценку Росстат. Это максимальные с 2012 г. темпы экономического роста.



Такой прыти от российской экономики в 2018 г. никто заранее не ждал. Минэкономразвития прогнозировало темпы роста выше 2% лишь в 2021 г. Предел роста российской экономики - 1,5-2%, для большего ускорения нужны структурные реформы, неоднократно подчеркивал ЦБ.



Судя по годовой структуре роста ВВП по источникам доходов, главный фактор дополнительного роста экономики обеспечили чистые налоги на производство и на импорт (а не налоги на труд и валовая прибыль) - то есть его обеспечило государство, отмечают аналитики.





ЗАЧЕМ ЦБ МЕНЯЕТ ДОЛЛАРЫ НА ЮАНИ



Зачем российскому ЦБ наращивать резервы в юанях?

В опубликованном недавно обзоре по управлению золотовалютными активами Банк России раскрыл информацию о существенном изменении валютной структуры резервов во II квартале 2018 г. Оказалось, он вдвое - до 21,9% - снизил долю доллара США в своих иностранных активах, перераспределив около $100 млрд в пользу китайского юаня, евро и японской иены.



Всего на 30 июня 2018 г. из $458 млрд резервов доля юаня составила 14,7% (около $67 млрд). При этом уменьшились вложения в государственные ценные бумаги других стран - с $226 млрд до $181 млрд - и возросли суммы депозитов и остатков на корреспондентских счетах - c $93,6 млрд до $131,1 млрд.



В январе, выступая на Гайдаровском форуме, первый зампред Банка России Ксения Юдаева сообщила, что доля юаня растет в резервах всех стран после того, как МВФ включил юань в корзину резервных валют.





ЗЛОЙ НАЧАЛЬНИК КАЖЕТСЯ УМНЕЕ



Злобные и желчные руководители кажутся подчиненным более влиятельными, чем начальники великодушные и оптимистичные. Как начальники добиваются авторитета с помощью негативных высказываний?



Всем нравятся вдохновляющие, великодушные и оптимистично настроенные руководители. Но в последние 10 лет число начальников, известных злобным, едким и негативным нравом, только растет. Это противоречие заставляет задуматься, как позитивная или негативная риторика влияет на наше восприятие лидера.



Проведенные мною исследования показывают: мы только верим, что предпочитаем лидеров, полных энтузиазма, инстинктивно нас тянет именно к скептикам.





У ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРОВ ВСЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ



Ozon и "Яндекс.Маркет" заключат крупнейшие сделки по аренде складов. Онлайн-ритейлеры откроют крупные распределительные центры в Подмосковье.



Ozоn договорился с ГК "Ориентир" об аренде у нее примерно 120 000 кв. м в логистическом парке "Север" на Ленинградском шоссе, рассказали источники "Ведомостей". Ozon не единственный ритейлер, активно расширяющий логистический портфель. "Яндекс.Маркет" ведет переговоры об аренде 40 000 кв. м в складском комплексе "Софьино" на Новорязанском шоссе. Склад арендуется под маркетплейс "Беру.ру".



Онлайн-продажи в России продолжают расти и ключевые игроки в борьбе за клиента инвестируют в развитие бизнеса. Онлайн-ритейлеры стали приобретать и арендовать склады начиная с 2010 г., но их потребности ограничивались в основном площадями до 20 000 кв. м.





UTAIR НЕ ПЛАТИТ ПО БОНДАМ



Вслед за банковскими кредитами авиакомпания Utair допустила дефолт и по облигациям. Компании не хватило 70 млн рублей на выплату купона по одному из выпусков.



"Дочка" авиакомпании Utair - "Финанс-авиа" - допустила технический дефолт по одному из выпусков облигаций. 31 января она не выплатила 187 млн руб. купона по бондам. Но в понедельник, 4 февраля, "Финанс-авиа" частично перечислила средства по дефолтному купону. Компания заплатила 118,9 млн руб. вместо полагающихся держателям 187 млн.



"Никакого правового смысла в частичной выплате купона нет, это все равно дефолт, - говорит партнер адвокатского бюро ЕМПП Олег Бычков. - Но это добросовестный подход со стороны заемщика - он показывает кредиторам, что заплатил, сколько мог".



Конкуренты уже привлекают внимание чиновников к тяжелому положению Utair.





"ПОЙДЕМ!" НАЗАД



Верховному суду не понравилось как АСВ продало банк. "Пойдем!" может вернуться в конкурсную массу Пробизнесбанка.



В понедельник, 4 февраля, судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда отменила решения нижестоящих судов, признавших правомерной продажу Агентством по страхованию вкладов (АСВ) банка "Пойдем!" Совкомбанку.



"Пойдем!" - небольшой банк, специализирующийся на потребительском кредитовании, на 30 сентября занимал 171-е место по активам в рэнкинге "Интерфакс-ЦЭА" - 14,4 млрд руб., капитал - 2,4 млрд руб



К АСВ "Пойдем!" попал после отзыва в 2015 г. лицензии у материнского Пробизнесбанка.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 05.02.2019